MÄRKTE-Tokioter Börse zum Wochenstart kaum verändert

Tokio, 30. Okt (Reuters) - Nach dem jüngsten Höhenflug hat die Tokioter Börse am Montag eine Verschnaufpause eingelegt. Vor den Zinsentscheidungen der japanischen Notenbank am Dienstag und der US-Notenbank am Mittwoch am Markt wagten sich die Anleger kaum aus der Deckung, sagte Analyst Hikaru Sato vom Broker Daiwa Securities. Zwar werde in Japan keine Änderung am konjunkturstimulierenden Kurs der Geldpolitik erwartet, in den USA aber könnte die Federal Reserve Hinweise auf künftige Zinserhöhungen geben. Der Leitindex Nikkei trat im Vormittagshandel bei 22.015 Punkten auf der Stelle, nachdem er anfangs ein neues 21-Jahres-Hoch von 22.086 Zählern markiert hatte. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,1 Prozent auf 1769 Punkte.

Gewinnmitnahmen belasteten vor allem Finanzwerte. Dagegen legten die Aktien von Apple-Zulieferern zu. Sie profitierten davon, dass der US-Konzern am Freitag von einer großen Nachfrage nach seinem neuen iPhone X berichtet und damit Sorgen vor einem schwächelnden Geschäft gedämpft hatte. So gewannen die Papiere des Technologiekonzerns TDK 0,7 Prozent. Die Aktien von Sharp legten rund zwei Prozent zu. Der Display-Hersteller hatte am Freitag im Zuge eines harten Sparkurses das vierte Quartal in Folge einen Nettogewinn verbucht und seine Prognose für das Geschäftsjahr bis Ende März angehoben.

Der Euro bewegte sich am Devisenmarkt in Fernost bei 1,1613 Dollar kaum. Zur japanischen Währung trat der Dollar bei 113,57 Yen auf der Stelle. (Reporter: Ayai Tomisawa; bearbeitet von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030-2888 5168 oder 069-7565 1236.)