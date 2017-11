MÄRKTE-Konzernbilanzen hieven Tokioter Börse auf 21-Jahres-Hoch

Tokio, 01. Nov (Reuters) - Ermutigende Unternehmensbilanzen haben die Tokioter Börse am Mittwoch angetrieben. Der Leitindex Nikkei markierte ein neues 21-Jahres-Hoch und stieg bis zum frühen Nachmittag um 1,4 Prozent auf 22.327 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index legte ein Prozent auf 1783 Zähler zu.

Zu den größten Gewinnern zählte Sony. Die Papiere des Elektronikkonzerns kletterten um rund zehn Prozent auf den höchsten Stand seit neun Jahren. Nach einem Gewinnsprung im abgelaufenen Quartal hatte das Management am Dienstag für das Geschäftsjahr bis Ende März ein Rekordergebnis angekündigt. Auch bei Tokyo Electron laufen die Geschäfte rund. Der Chipausrüster hob seine Jahresprognose an. Die Aktien stiegen daraufhin um mehr als neun Prozent.

Der Euro notierte am Devisenmarkt in Fernost kaum verändert bei 1,1630 Dollar.