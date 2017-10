MÄRKTE 1-Tokioter Börse kommt kaum vom Fleck

Tokio, 14. Sep (Reuters) - Die Tokioter Börse hat am Donnerstag eine Verschnaufpause eingelegt. Der Nikkei der 225 führenden Werte notierte am späten Vormittag kaum verändert bei 19.873 Punkten. Der breiter gefasste Topix gewann 0,1 Prozent auf 1638 Zähler. Gestützt wurden die japanischen Aktienmärkte von der Wall Street. Dort hatten die großen Indizes am Mittwoch Rekordhöhen erklommen. Sie legten allerdings nur leicht zu.

Der Euro bewegte sich kaum im fernöstlichen Handel zum Dollar. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1890 Dollar. Zum Yen stagnierte die US-Währung bei 110,51 Yen. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9647 Franken je Dollar und bei etwa 1,1456 Franken je Euro. (Büro Tokio; bearbeitet von Birgit Mittwollen; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1231 oder 030-2888 5168)