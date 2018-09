WDHLG-MÄRKTE -Tokioter Börse deutlich im Minus

(Streicht Hinweis auf Aktienkurse in China, Markt dort noch nicht offen)

Sydney/Tokio, 07. Sep (Reuters) - Die Tokioter Börse hat zum Wochenausklang deutlich schwächer tendiert. Experten verwiesen am Freitag auf die Furcht, dass US-Präsident Donald Trump jederzeit neue Strafmaßnahmen gegen China verhängen könnte. “Es ist unwahrscheinlich, dass die Zölle nicht eingeführt werden, weil die US-Regierung der Meinung ist, dass sie den Handelskrieg gewinnt”, schrieben Analysten von JPMorgan. China hat mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht.

Für Unruhe am Markt sorgte zudem ein Bericht von CNBC, wonach Trump erwägen soll, auch den US-Handel mit Japan auf den Prüfstand zu stellen. Der Sender berief sich auf einen Journalisten des “Wall Street Journal”.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent tiefer bei 22.248 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,9 Prozent und lag bei 1678 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,7 Prozent.

Ein Euro wurde mit 1,1617 Dollar bewertet nach 1,1621 Dollar im späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 110,44 Yen gehandelt nach 110,74 Yen in den USA. (Reporter: Wayne Cole und Shiichi Saoshiro Geschrieben von Scot W. Stevenson Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2888 5168 oder +49 69 7565 1236)