MÄRKTE -Tokioter Börse startet nach Pharma-Crash mit Verlusten

Tokio, 30. Jan (Reuters) - Im Sog eines massiven Einbruchs des Index-Schwergewichts Dainippon Sumitomo Pharma hat die Tokioter Börse am Mittwoch Verluste verbucht. Der Kurseinbruch des Pharma-Unternehmens nach einer nicht erfolgreichen klinischen Studie konnte auch durch den anfänglichen Optimismus vieler Händler nach den nachbörslichen Gewinnen von Apple in New York nicht ausgeglichen werden. Der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte verlor im Vormittagshandel 0,5 Prozent auf 20.555 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,3 Prozent auf 1552 Zähler.

Der Euro notierte im fernöstlichen Handel zum Dollar behauptet bei 1,1435 Dollar. Der Dollar verlor zum Yen um 0,1 Prozent und notierte bei 109,29 Yen.

Reporter: Ayai Tomisawa; geschrieben von Thomas Krumenacker; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1231 oder 030-2888 5168.