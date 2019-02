MÄRKTE -Tokioter Börse folgt Wall Street ins Minus

Tokio, 22. Feb (Reuters) - Die Tokioter Börse hat am Freitag belastet von schwachen US-Vorgaben nachgegeben. Der Nikkei der 225 führenden Werte verlor bis zum Vormittag 0,3 Prozent auf 21.392 Punkte. Der breiter gefasste Topix verringerte sich um 0,4 Prozent auf 1606 Zähler. Größere Kursverluste wurden durch Hoffnungen auf eine baldige Beilegung des Handelsstreits zwischen China und den USA verhindert. Bei den japanischen Einzelwerten gerieten Banken unter Druck, da Börsianer nach den jüngsten Kursaufschlägen Gewinne mitnahmen. So ließen die Anteilsscheine von Mitsubishi UFJ Financial 1,6 Prozent Federn.

Der Euro legte im fernöstlichen Handel leicht zum Dollar zu. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1337 Dollar. Zum Yen blieb die US-Währung stabil bei 110,66 Yen. Der Schweizer Franken notierte zuletzt bei rund 1,0011 Franken je Dollar und bei etwa 1,1350 Franken je Euro.