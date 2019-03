MÄRKTE -Gewinnmitnahmen belasten Tokioter Börse

Tokio, 06. Mrz (Reuters) - Maue US-Vorgaben haben die Tokioter Börse am Mittwoch belastet. Die Zuversicht für eine baldige Einigung im US-Handelsstreit mit China sei etwas gewichen, sagten Händler. Anleger hätten sich deswegen zu Gewinnmitnahmen entschlossen. Der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte fiel im Vormittagshandel um 0,6 Prozent auf 21.604 Punkte. Der breiter gefasste Topix gab 0,3 Prozent auf 1615 Zähler nach. Die Börse in Shanghai legte hingegen 0,3 Prozent zu. Hier ermutigten Äußerungen der chinesischen Staatsplanungsausschusses die Anleger, wonach die Regierung angesichts der sich abkühlenden Konjunktur den Binnenkonsum in diesem Jahr weiter stärken will.

Der Euro notierte im Devisenhandel in Fernost wenig verändert bei 1,1292 Dollar. Der Dollar trat auch zur japanischen Währung bei 111,79 Yen auf der Stelle. (Reporter: Ayai Tomisawa; bearbeitet von Christian Götz; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1231 oder 030-2888 5168.)