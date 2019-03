MÄRKTE-Konjunkturpessimismus der EZB lastet auch auf Asiens Börsen

Tokio, 08. Mrz (Reuters) - Düstere Konjunkturaussichten haben am Freitag auch Asiens Aktienmärkte ins Minus gedrückt. Auslöser der Kursverluste waren die deutlich gesenkten Wirtschaftsprognosen der Europäischen Zentralbank (EZB). Dies belaste die Stimmung am Markt, sagte Anlagestratege Gavin Friend von der Bank NAB. “Wenn Zentralbanken mit solchen Überraschungen kommen, fragen sich Investoren, ob die Dinge viel schlechter stehen als gedacht.” In Tokio sank der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte um 1,5 Prozent auf 21.143 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,7 Prozent tiefer.

An den Devisenmärkten in Fernost tendierte der Euro wenig verändert bei 1,12 Dollar. Der Dollar sank zur japanischen Währung 0,2 Prozent auf 111,39 Yen. (Reporter: Tomo Uetake, Ayai Tomisawa geschrieben von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1231 oder 030-2888 5168.)