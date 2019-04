MÄRKTE -Kaum Bewegung an der Tokioter Börse

Tokio, 22. Apr (Reuters) - Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Montag nur wenig bewegt. Wegen des langen Osterwochenendes gab es bei geringem Handelsaufkommen zunächst wenig Impulse. Die Anleger blieben daher vorerst in Deckung, sagten Händler. An der Tokioter Börse legte der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte im Vormittagshandel 0,1 Prozent zu auf 22.221 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte kaum verändert. Die chinesische Börse in Shanghai gab leicht nach.

Zu den Verlieren in Tokio zählte die die japanische Großbank Mitsubishi UFJ Financial Group mit einem Kursabschlag von 1,2 Prozent. Die Zeitung “Nikkei” hatte berichtet, dass das Geldhaus eine Abschreibung von umgerechnet rund 800 Millionen Euro wegen Problemen bei der Entwicklung eines neuen Systems in der Kreditkartensparte. An seinen Zielen für das laufende Geschäftsjahr halte der Konzern aber fest.

Am Devisenmarkt in Fernost notierte der Euro wenig verändert bei 1,1241 Dollar. Der Dollar bewegte sich zur japanischen Währung ebenfalls kaum bei 111,96 Yen.

Reporter: Ayai Tomisawa; bearbeitet von Christian Götz; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1231 oder 030-2888 5168.