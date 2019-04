MÄRKTE -Gewinnmitnahmen lasten auf Tokioter Börse

Tokio, 23. Apr (Reuters) - Gewinnmitnahmen haben die Tokioter Börse am Dienstag belastet. Vor Beginn der Bilanzsaison in Japan machten Anleger bei Unternehmen Kasse, die zuletzt kräftig zugelegt hatten, erläuterten Händler. Der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte verlor im Vormittagshandel 0,3 Prozent auf 22.159 Punkte. Der breiter gefasste Topix trat bei 1619 Punkten auf der Stelle. Die Aktien des Einzelhändlers Fast Retailing büßten gut drei Prozent ein, nachdem sie noch am Montag auf ein Rekordhoch gestiegen waren.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte kaum verändert. Die chinesischen Börsen gaben nach, nachdem sie am Montag noch ein 13-Monatshoch markiert hatten. Hier belasteten Spekulationen über eine Aufweichung der staatlichen Konjunkturhilfen angesichts jüngster Zeichen einer Stabilisierung der Wirtschaft. Auslöser waren Äußerungen des Politbüros der Kommunistischen Partei am Freitag.

Der Euro notierte im Devisenhandel in Fernost wenig verändert bei 1,1250 Dollar. Der Dollar trat auch zur japanischen Währung bei 111,77 Yen auf der Stelle. Der Ölpreis lag weiter auf dem höchsten Niveau seit fast sechs Monaten. Die Ankündigung der USA, die Ausnahmen bei den Öl-Sanktionen auslaufen zu lassen, hatte ihn am Montag kräftig in die Höhe getrieben. Hintergrund sind Sorgen vor weiteren Engpässen am Ölmarkt, an dem die Lage wegen Lieferausfällen in den Krisenländern Venezuela und Libyen ohnehin schon gespannt ist.

Reporter: Tomo Uetake und Ayai Tomisawa; bearbeitet von Christian Götz; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1231 oder 030-2888 5168.