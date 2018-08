MÄRKTE 1-Tokioter Börse legt zu - Nikkei auf Dreimonatshoch

Tokio, 30. Aug (Reuters) - Die Tokioter Börse hat am Donnerstag beflügelt von Kursgewinnen an der Wall Street zugelegt. Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg bis zum späten Vormittag um 0,6 Prozent auf 22.977 Punkte. Im Verlauf war das Marktbarometer bis auf 23.032 Zähler und damit den höchsten Stand seit drei Monaten. Der breiter gefasste Topix gewann 0,1 Prozent auf 1741 Zähler. Die Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und Kanada hatte der Wall Street am Mittwoch weiteren Auftrieb gegeben.

Der Euro bewegte sich im fernöstlichen Handel zum Dollar kaum. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1709 Dollar. Zum Yen stagnierte die US-Währung bei 111,68 Yen. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9704 Franken je Dollar und bei etwa 1,1356 Franken je Euro.