MÄRKTE -Pfund Sterling nach Misstrauensvotum gefragt

New York, 12. Dez (Reuters) - An den Devisenmärkten legt das Pfund zu, nachdem die britische Premierministerin Theresa May das Misstrauensvotum ihrer Partei überstanden hat. Der Kurs der britischen Währung stieg am Mittwochabend um 1,14 Prozent auf 1,2627 Dollar. Zuvor hatte das Pfund auf einem 20-Monats-Tief von 1,2477 Dollar notiert. Von den 317 Konservativen im Parlament in London sprachen May 200 das Vertrauen aus, 117 stimmten gegen sie. Um die Abstimmung zu gewinnen, hätten ihr 159 Stimmen gereicht. Hintergrund der Abstimmung ist der Streit unter den Tories über den richtigen Kurs für den EU-Ausstieg Ende März. (Büro New York Bearbeitet von Birgit Mittwollen Redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1231 oder 030-2888 5168)

