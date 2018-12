MÄRKTE -Tokioter Börse folgt Wall Street ins Plus

Tokio, 13. Dez (Reuters) - Die Tokioter Börse hat am Donnerstag beflügelt von Kursgewinnen an der Wall Street sowie Spekulationen auf eine Annäherung im amerikanisch-chinesischen Zollstreit zugelegt. Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg bis zum späten Vormittag um rund ein Prozent auf 21.817 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,7 Prozent auf 1617 Zähler. Bei den Einzelwerten sprangen Takeda Pharmaceutical sieben Prozent in die Höhe, nachdem ein Analysehaus die Anteilsscheine des Pharmakonzerns hochgestuft hatte.

In Fernost legte der Euro vor der EZB-Zinssitzung zum Dollar zu. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1371 Dollar. Zum Yen verteuerte sich die US-Währung leicht auf 113,34 Yen. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9937 Franken je Dollar und bei etwa 1,1299 Franken je Euro.