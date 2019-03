MÄRKTE-Asien-Börsen geben nach, Pfund kaum verändert

Sydney, 13. Mrz (Reuters) - Asiens Aktienmärkte haben am Mittwochvormittag zwischen zwei Brexit-Abstimmungen im britischen Unterhaus leicht nachgegeben. Das britische Pfund tendierte nach dem Anstieg des Vortags seitwärts. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,4 Prozent schwächer. In Tokio verlor der Leitindex Nikkei der 225 führenden japanischen Werte 1,3 Prozent. Chinas Standardwerte-Barometer CSI300 sank um 0,4 Prozent.

Die britische Premierministerin Theresa May hatte bei der Unterhaus-Abstimmung über ihren ergänzten Brexit-Vertrag erneut eine klare Niederlage erlitten. Später am Mittwoch sollte das Parlament über die Möglichkeit eines “hard brexit” ohne Vertrag abstimmen. Der Dollar sank leicht auf 111,16 Yen, der Euro stieg leicht auf 1,1289 Dollar. (Reporter: Wayne Cole geschrieben von Olaf Brenner Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1231 oder 030-2888 5168.)