MÄRKTE -Finanzwerte belasten Tokioter Börse - Pharmawerte unter Druck

Tokio, 22. Mrz (Reuters) - Finanzwerte haben die Börse in Tokio zum Wochenschluss nach unten gezogen. Investoren scheuten zunehmend das Risiko, sagte Marktstratege Takuya Takahashi von Daiwa Securities. Angesichts unsicherer Konjunkturaussichten hat die US-Notenbank Fed die angepeilten Zinserhöhungen für dieses Jahr abgeblasen. Der Markt in Tokio konnte erst am Freitag darauf reagieren, da am Vortag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde.

Nach einem Auf und Ab lag der japanische Leitindex Nikkei bis zum Mittag 0,2 Prozent im Minus bei 21.563 Punkten. Der breiter gefasst Topix gab 0,1 Prozent auf 1612 Zähler nach. Aktien von Versicherern und Banken wie T&D Holdings oder Dai-ichi Life Holdings verloren teilweise zwei Prozent an Wert.

Im Blickpunkt stand auch der Pharmasektor. Das US-Biotechunternehmen Biogen und sein japanischer Entwicklungspartner Eisai stoppten zwei entscheidende klinische Studien zur Behandlung von Alzheimer. Die Papiere von Eisai wurden am Freitag zwar nicht gehandelt, die Aufträge zum Verkauf der Aktien summierten sich aber. Sie deuteten auf ein Kursminus von 17 Prozent. In der Folge ließen Anteilsscheine von anderen Pharmafirmen Federn. Astellas Pharmaceuticals beispielsweise fielen vier Prozent.

Der Euro notierte im fernöstlichen Devisenhandel unverändert bei 1,1372 Dollar. Zur japanischen Währung lag die US-Devise bei 110,71 Yen. (Reporter: Ayai Tomisawa; geschrieben von Kerstin Dörr; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)