MÄRKTE -Rezessionsängste setzen Börse in Tokio unter Druck

Tokio, 25. Mrz (Reuters) - Konjunktursorgen haben die Börse in Japan am Montag belastet. Der japanische Leitindex Nikkei tendierte am frühen Nachmittag in Tokio 3,1 Prozent im Minus bei 20.947 Punkten. Der breiter gefasste Topix gab 2,6 Prozent auf 1574 Zähler nach. Aktien von Versicherern und Banken wie T&D Holdings oder Dai-ichi Life Holdings verloren mehr als drei Prozent an Wert.

Anlass für die aufgeflammten Rezessionsängste bot der US-Anleihenmarkt. Die Renditen kurzfristiger Staatsanleihen waren dort am Freitag erstmals seit zwölf Jahren wieder höher als bei langfristigen. Fachleute sprechen von einer inversen Zinsstruktur, die sie als Zeichen eines nahenden Konjunktureinbruchs werten.

Der Euro notierte im fernöstlichen Devisenhandel kaum verändert bei 1,1296 Dollar. Zur japanischen Währung lag die US-Devise bei 109,79 Yen.