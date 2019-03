MÄRKTE -US-Konjunktursorgen setzen Japan-Börse zu - Euro wegen Brexit unter Druck

Tokio, 27. Mrz (Reuters) - Sorgen um die US-Konjunktur haben am Mittwoch die japanische Börse belastet. Der Leitindex Nikkei tendierte am frühen Nachmittag in Tokio 0,6 Prozent im Minus bei 21.297 Punkten. Der breiter gefasste Topix verlor knapp ein Prozent auf 1602 Zähler. Händler verwiesen auf Konjunkturdaten, die schwach ausgefallen seien.

Zu den Verlierern zählten Mitsubishi UFJ Financial und Sumitomo Mitsui Financial, die um 1,9 beziehungsweise 2,8 Prozent nachgaben. Toyota-Aktien fielen um 2,5 Prozent.

Der Euro rutschte angesichts der Ungewissheiten rund um den Brexit auf 1,1251 Dollar und damit den tiefsten Stand seit zwei Wochen. Zur japanischen Währung lag die US-Devise bei 110,55 Yen. (Büro Tokio; geschrieben von Christian Rüttger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)