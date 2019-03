MÄRKTE -Konjunktursorgen ziehen Japan-Börse nach unten - Pfund unter Druck

Tokio, 28. Mrz (Reuters) - Konjunktursorgen haben die japanische Börse auch am Donnerstag belastet. Der Leitindex Nikkei tendierte am frühen Nachmittag in Tokio 1,4 Prozent im Minus bei 21.073 Punkten. Der breiter gefasste Topix verlor ebenfalls 1,4 auf 1586 Zähler.

Zu den Verlierern zählten vor allem Exportwerte. Tokyo Electron gaben 2,4 Prozent nach, Subaru fielen um 3,8 Prozent und Hitachi Construction Machinery um zwei Prozent. Renesas Electronics und Rohm verloren mehr als fünf Prozent nachdem der deutsche Chipkonzern Infineon seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für das Geschäftsjahr 2018/19 (Ende September) zum zweiten Mal binnen zwei Monaten senkte.

Der Euro gab nach auf 1,1245 Dollar. Zur japanischen Währung lag die US-Devise bei 110,20 Yen. Das britische Pfund rutschte auf 1,3170 Dollar, nachdem auch nach der jüngsten Abstimmungsrunde im Unterhaus Klarheit über den Brexit-Kurs ausblieb. (Büro Tokio; geschrieben von Christian Rüttger)