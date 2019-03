MÄRKTE -Hoffnung auf Fortschritte im Handelsstreit hilft Japan-Börsen

Tokio, 29. Mrz (Reuters) - Die Hoffnung auf eine Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit hat Anleger in Japan am Freitag in Kauflaune versetzt. Der Leitindex Nikkei tendierte am frühen Nachmittag in Tokio knapp ein Prozent im Plus bei 21.232 Punkten. Der breiter gefasste Topix legte 0,6 Prozent zu auf 1592 Zähler.

Besonders gefragt waren die Papiere von Daiichi Sankyo. Sie verteuerten sich um 16 Prozent, nachdem bekannt wurde, das der Pharmakonzern und AstraZeneca ein potenziell multimilliardenschweres Abkommen vereinbarten.

Der Euro notierte im fernöstlichen Devisenhandel kaum verändert bei 1,1228 Dollar. Zur japanischen Währung lag die US-Devise bei 110,785 Yen.