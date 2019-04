MÄRKTE -Tokioter Börse wenig verändert

Shanghai, 12. Apr (Reuters) - Die Tokioter Börse hat sich zum Wochenausklang wenig verändert gezeigt. Investoren hielten sich vor dem Beginn der Bilanzsaison am Markt zurück.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 21.820 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index blieb faktisch unverändert und lag bei 1606 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,7 Prozent.

Ein Euro wurde mit 1,1286 Dollar bewertet nach 1,1250 Dollar im späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 111,72 Yen gehandelt nach 111,65 Yen in den USA.