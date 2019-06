Tokioter Börse legt zu - Autowerte gefragt

Tokio, 10. Jun (Reuters) - Die Tokioter Börse hat am Montag beflügelt von Kursgewinnen bei den Autowerten zugelegt. Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg bis zum späten Vormittag um ein Prozent auf 21.090 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 1,1 Prozent auf 1548 Zähler. Auf den Einkaufslisten der Börsianer standen die Aktien von Autoherstellern. Toyota Motor verteutern sich um 1,2 Prozent, Honda Motor um ein Prozent und Mazda Motor um 1,2 Prozent. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende vorerst auf die angedrohten Strafzölle auf Warenimporte aus Mexiko verzichtet. Auch japanische Pkw-Hersteller fertigen Fahrzeuge in Mexiko.

Der Euro bewegte sich kaum im fernöstlichen Handel zum Dollar. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1329 Dollar. Zum Yen legte die US-Währung auf 108,38 Yen zu. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9904 Franken je Dollar und bei etwa 1,1205 Franken je Euro. (Büro Tokio, geschrieben von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1231 oder 030-2888 5168)