MÄRKTE -Anleger in Asien lassen vor Fed-Sitzung Vorsicht walten

Tokio, 18. Jun (Reuters) - Einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank haben sich die Anleger in Fernost kaum aus der Deckung gewagt. An der Tokioter Börse gab der japanische Leitindex Nikkei am Dienstag 0,2 Prozent auf 21.077 Punkte nach. In China notierte die Börse Shanghai 0,3 Prozent tiefer, der Markt in Hongkong legte leicht 0,2 Prozent zu. Mit einer Zinssenkung der Federal Reserve werde zwar zumeist noch nicht gerechnet, sagten Händler. Die Anleger warteten aber mit Spannung darauf, wie nahe die Fed an einem solchen Schritt nach unten ist, vor allem angesichts des US-Handelstreits mit China, der Konjunkturabkühlung in den Vereinigten Staaten und dem Druck von Präsident Donald Trump, die Zinsen zu senken.

“Die Fed-Sitzung ist die wichtigste Veranstaltung in dieser Woche, daher herrscht an den Märkten eine gewisse Vorsicht vor”, sagte Analyst Masahiro Ichikawa vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui DS Asset Management. “Die Erwartungen an eine Zinssenkung im Juli sind deutlich gestiegen, so dass die Märkte enttäuscht sein könnten, wenn die Fed keine starken Signale für eine bevorstehende Lockerung der Geldpolitik setzt.”

Am Devisenmarkt in Fernost tendierte der Euro bei 1,1230 Dollar wenig verändert. Zur japanischen Währung trat der Dollar bei 108,33 Yen auf der Stelle.

Reporter: Shinichi Saoshiro; bearbeitet von Christian Götz; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1231 oder 030-2888 5168.