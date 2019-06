MÄRKTE -Nikkei im Minus - Handelskonflikt stimmt Anleger vorsichtig

Tokio, 21. Jun (Reuters) - Der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China hat am Freitag Japans Aktienmarkt belastet. In Tokio notierte der Leitindex Nikkei 0,2 Prozent tiefer auf 21.421 Punkten. Investoren hoffen, dass US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping bei einem Treffen auf dem G20-Gipfel kommende Woche in Japan für eine Deeskalation im Zollkonflikt sorgen werden. Die chinesische Börse in Shanghai gewann 0,6 Prozent.

Am Devisenmarkt in Fernost stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1300 Dollar. Zur japanischen Währung gab der Dollar 0,2 Prozent auf 107,09 Yen nach. (Reporter: Shinichi Saoshiro, Ayai Tomisawa geschrieben von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1231 oder 030-2888 5168.)