MÄRKTE-Japans Börse etwas tiefer - Warten auf Powell und G20-Gipfel

Tokio, 25. Jun (Reuters) - Zurückhaltung hat am Dienstag den Handel an den asiatischen Aktienmärkten geprägt. Anleger zeigten sich abwartend vor den Auftritten mehrerer führender US-Notenbanker, darunter Fed-Chef Jerome Powell. Außerdem herrschte Nervosität im Vorfeld des für Samstag erwarteten Treffens von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels in Japan. Börsianer versprechen sich davon mehr Klarheit im Zollstreit zwischen den beiden weltgrößten Wirtschaftsmächten. In Tokio notierte der Leitindex Nikkei 0,25 Prozent tiefer mit 21.233 Punkten. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan gewann dagegen 0,2 Prozent.

Am Devisenmarkt in Fernost lag der Euro wenig verändert bei 1,1402 Dollar. Zur japanischen Währung büßte der Dollar 0,2 Prozent ein auf 107,10 Yen. (Reporter: Shinichi Saoshiro, Wayne Cole geschrieben von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1231 oder 030-2888 5168.)