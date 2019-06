MÄRKTE-Fed dämpft Zinserwartungen - Asien-Börsen geben nach

Tokio, 26. Jun (Reuters) - Nachlassende Zinsspekulationen in den USA haben am Mittwoch die Kurse an den großen Börsen Asiens leichter tendieren lassen. Fed-Präsident Jerome Powell und der lokale Fed-Chef von St. Louis, James Bullard, hatten am Vorabend die Möglichkeit aggressiver US-Zinssenkungen heruntergespielt. In Tokio notierte der Leitindex Nikkei 0,55 Prozent tiefer mit 21.0763 Punkten. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan verlor 0,5 Prozent.

Am Devisenmarkt in Fernost gab der Euro zum Dollar auf 1,1357 (1,1412) Dollar nach. Zur japanischen Währung gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 107,385 Yen.