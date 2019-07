MÄRKTE -Asiens Aktienmärkte nach China BIP-Zahlen niedriger

Sydney, 15. Jul (Reuters) - Asiens Aktienmärkte haben am Montag leicht nachgegeben. Im Fokus standen die Daten zum Wachstum in China. Im zweiten Quartal legte die Wirtschaft mit 6,2 Prozent langsamer zu als noch zu Jahresbeginn. Der Shanghaier Index lag 0,2 Prozent im Minus. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel 0,1 Prozent. In Japan wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

Der Euro notierte im fernöstlichen Devisenhandel kaum verändert bei 1,1268 Dollar. Zur japanischen Währung lag die US-Devise bei 108,05 Yen.

