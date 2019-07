MÄRKTE-Tokioter Börse nach Trumps Handelsdrohungen schwächer

Tokio, 17. Jul (Reuters) - Der Aktienmarkt in Japan hat am Mittwoch schwächer tendiert. Neue Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit China verdarben den Händlern die Laune, während Technologie-Werte im Einklang mit der Entwicklung in den USA niedriger notierten. Der japanische Leitindex Nikkei fiel bis zum Mittag um 0,3 Prozent auf 21.470 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,1 Prozent auf 1570 Zähler. Der Euro lag im fernöstlichen Devisenhandel nach einem Vortagsverlust bei 1,1210 Dollar. Zur japanischen Währung lag die US-Devise bei 108,18 Yen. (Reporter: Ayai Tomisawa; geschrieben von Sabine Siebold; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)

