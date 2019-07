MÄRKTE-Tokioter Börse beginnt Woche mit Kursverlusten

Tokio, 22. Jul (Reuters) - Der japanische Aktienmarkt ist mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Der Leitindex Nikkei gab am Montag bis gegen Mittag um 0,4 Prozent auf 21.379 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix verlor ebenfalls, und zwar um 0,3 Prozent auf 1559 Zähler. Händler machten die sinkende Wahrscheinlichkeit einer aggressiven Zinssenkung in den USA für die negative Stimmung verantwortlich. Auch die Beschlagnahmung eines britischen Tankers durch den Iran dämpfte die Kauflaune vieler Anleger.

Der Euro notierte im fernöstlichen Devisenhandel nahezu unverändert bei 1,1212 Dollar. Zur japanischen Währung blieb die US-Devise mit 107,83 Yen ebenfalls kaum bewegt. (Reporter: Shinichi Saoshiro, geschrieben von Rene Wagner - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)