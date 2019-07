MÄRKTE-Tokioter Börse im Plus - Advantest stark gefragt

Tokio, 25. Jul (Reuters) - Der japanische Aktienmarkt ist am Donnerstag nach den positiven Vorgaben von der Wall Street mit Kursgewinnen gestartet. Der Leitindex Nikkei gewann 0,4 Prozent auf 21.797 Punkte. Der breiter gefasste Topix legte um 0,2 Prozent auf 1578 Zähler zu. In der Gunst der Anleger ganz oben standen die Papiere des Halbleiter-Ausrüsters Advantest, die um 18 Prozent zulegten. Der Umsatz des Unternehmen war im zweiten Quartal nicht so stark zurückgegangen wie von Börsianern befürchtet.

Der Euro hielt sich im fernöstlichen Devisenhandel vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) nahezu unverändert bei 1,1140 Dollar. Zur japanischen Währung blieb die US-Devise mit 108,16 Yen ebenfalls wenig bewegt.