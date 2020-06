MÄRKTE -Tokioter Börse nach Gewinnmitnahmen leicht im Minus

Tokio, 05. Jun (Reuters) - Die Tokioter Börse hat am Freitag wegen Gewinnmitnahmen etwas leichter tendiert. Der Nikkei der 225 führenden Werte gab bis zum späten Vormittag um 0,35 Prozent auf 22.616 Punkte nach. Über die Woche gesehen verbuchte der Index dennoch ein Plus von 3,4 Prozent. Der breiter gefasste Topix verlor 0,33 Prozent auf 1598 Zähler.

“Der Markt ist so weit gestiegen, dass viele Leute sagen: ‘Ich will ein bisschen Gewinn einstreichen”, sagte der Chef-Investment-Stratege der Leuthold Group in Minneapolis, Jim Paulson. Die Aktienmärkte waren im März wegen der Coronavirus-Pandemie eingebrochen, haben seither aber dank kräftiger Hilfen der Zentralbanken wieder Boden gutgemacht. Der Euro kostete zuletzt 1,1329 Dollar, nachdem die europäische Einheitswährung am Donnerstag mit 1,1361 Dollar ein Zwölf-Wochen-Hoch verzeichnet hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zuvor ihr Anleihen-Kaufprogramm ausgeweitet. (Büro Tokio, geschrieben von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1231 oder 030-2888 5168)