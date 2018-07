MÄRKTE-US-Versicherer Travelers verfehlt Gewinnerwartungen

New York, 19. Jul (Reuters) - Mit seinem Zwischenbericht hat der US-Versicherungskonzern Travelers am Donnerstag die Anleger enttäuscht. Die im Dow-Jones-Index gelisteten Aktien fielen um 2,8 Prozent auf 126,42 Dollar. Vor allem der Wirbelsturm Harvey setzte dem Unternehmen zu. Die Schaden-Kosten-Quote sei auf 98,1 Prozent von 96,7 Prozent vor Jahresfrist gestiegen. Zudem sei der Quartalsgewinn niedriger als erwartet ausgefallen. (Reporter: Büro Bangalore, bearbeitet von Andrea Lentz; redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

