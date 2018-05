MÄRKTE-Türkische Lira trotz deutlicher Zinserhöhung auf Talfahrt

Istanbul/Frankfurt, 24. Mai (Reuters) - Die deutliche Zinsanhebung durch die türkische Zentralbank hat Anleger in Istanbul nicht überzeugt. Die Lira nahm schon am Donnerstag ihre Talfahrt wieder auf und fiel um über vier Prozent, so dass der Dollar auf 4,79 Lira stieg. Die Notenbank hatte nach einem Rekordtief der Lira am Mittwoch auf einer Krisensitzung den Schlüsselzins von 13,5 auf 16,5 Prozent angehoben. “Wohl entscheidender als das tatsächliche Zinsniveau dürfte mittlerweile jedoch die Frage sein, wie es um die Unabhängigkeit der Zentralbank bestellt ist”, erklärte die DZ Bank.

Staatschef Recep Tayyip Erdogan hatte vorige Woche angekündigt, nach den Wahlen am 24. Juni eine größere Kontrolle über die Geldpolitik ausüben zu wollen. Er hat sich selbst zum “Gegner von Zinsen” erklärt. Seit Jahresbeginn ist die Lira zum Dollar daher um rund 20 Prozent abgerutscht.

Analysten verwiesen darauf, dass in der Erläuterung zu der Sitzung vom Mittwochabend ein Hinweis fehlt, dass die Notenbank notfalls weiter an der Zinsschraube drehen könnte. “Wir werden eine weitere Straffung benötigen - und zwar bei dem regulären Zentralbanktreffen am 7. Juni”, sagte Inan Demir, Analyst beim Finanzdienstleister Nomura. Erdogan kündigte an, nach der Wahl gegen die Inflation vorgehen zu wollen. Details nannte er aber nicht.

