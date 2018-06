MÄRKTE-Türkische Lira steigt - Spekulation auf weitere Zinsanhebung

Istanbul/Frankfurt, 04. Jun (Reuters) - Eine überraschend hohe Inflation schürt Spekulationen auf eine baldige erneute Zinserhöhung in der Türkei und gibt der Währung des Landes Auftrieb. Der Kurs des Dollar verlor im Gegenzug am Montag bis zu 1,4 Prozent auf 4,585 Lira. Der Euro verbilligte sich um 0,8 Prozent auf 5,3765 Lira.

Die Teuerung in der Türkei lag den Angaben zufolge im Mai bei 1,62 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Von Reuters befragte Analysten hatten lediglich mit 1,45 Prozent gerechnet. Börsianer gehen nun davon aus, dass die türkische Zentralbank den Leitzins im Zuge ihrer Beratungen am Donnerstag erneut anheben wird. Ende Mai hatte sie den Satz nach einer Krisensitzung um drei Prozentpunkte auf 16,5 Prozent angehoben.