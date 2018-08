MÄRKTE-Erholungsrally an Börse in Istanbul

Frankfurt, 14. Aug (Reuters) - Die Aktienmärkte in der Türkei sind am Dienstag auf Erholungskurs gegangen. Der Leitindex in Istanbul legte zwei Prozent auf 94.517 Punkte zu, nachdem er am Montag wegen der Währungskrise in der Türkei 2,4 Prozent verloren hatte. Vor allem die Aktien der türkischen Banken, die in den vergangenen Tagen besonders unter Druck gestanden hatten, waren wieder gefragt. Der Index der türkischen Bankbranche kletterte um mehr als vier Prozent. Auch die Lira, die seit Anfang 2018 fast die Hälfte ihres Wertes eingebüßt hat, legte wieder etwas zu und rückte von dem am Montag erreichten Rekordtief von 7,24 Lira je Dollar wieder etwas ab. Ein Dollar kostete 6,55 Lira.

Sollte die Lira weiterhin unterhalb der Marke von sieben Lira zum Dollar bleiben, helfe das dem deutschen Aktienmarkt, zeigte sich Marktanalyst Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets überzeugt. “Fällt der Kurs der Lira jetzt nicht mehr weiter, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass das Türkei-Thema für die Börsen durch ist. Das wäre dann das notwendige Signal für eine Erleichterungs-Rally im Deutschen Aktienindex.” (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)