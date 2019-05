MÄRKTE-Türkische Lira unter Druck wegen möglicher Wahlwiederholung

Istanbul/Frankfurt, 06. Mai (Reuters) - Spekulationen auf eine Wiederholung der Kommunalwahlen in Istanbul lasten auf der türkischen Währung. Ein Dollar kostete am Montag erstmals seit Oktober wieder mehr als sechs Lira. “Das Hauptthema für Investoren ist gerade, ob die Wahlen wiederholt werden oder nicht”, sagte Analystin Beste Naz Sullu vom Vermögensverwalter Gedik Investment. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan forderte eine erneute Abstimmung, weil es seiner Ansicht nach Unregelmäßigkeiten gegeben haben soll. Die Republikanische Volkspartei CHP war bei den Wahlen am 31. März mit 0,2 Prozentpunkten Vorsprung auf den AKP-Kandidaten zum Sieger ernannt worden.

Für zunehmende Unsicherheit bei Türkei-Investoren sorge auch die anziehende Inflation. Zwar fiel der Preisanstieg im April etwas geringer aus als von Analysten erwartet. Ein unklarer Kurs der türkischen Notenbank habe aber in den vergangenen Tagen für Nervosität unter Anlegern gesorgt, erläuterte Analyst Tatha Ghose von der Commerzbank. Die türkische Zentralbank hatte den Leitzins bei ihrer Zinsentscheidung Ende April konstant bei 24 Prozent gelassen und erwägen außerdem keine weitere Erhöhung.

Die Türkei steckt in einer Wirtschaftskrise. 2018 sank das Bruttoinlandsprodukt zwischen Oktober und Dezember binnen Jahresfrist um drei Prozent. Die Lira verlor im vergangenen Jahr rund 30 Prozent an Wert. Seit Anfang 2019 büßte sie elf Prozent an Wert ein. (Reporter: Ezgi Erkoyun und Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)