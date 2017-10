MÄRKTE-Irakisches Kurden-Referendum setzt türkischer Börse zu

Frankfurt/Istanbul, 25. Sep (Reuters) - Aus Furcht vor neuen Spannungen im Nahen Osten haben sich Anleger am Montag von türkischen Aktien getrennt. Der Leitindex der Istanbuler Börse fiel um bis zu 2,3 Prozent auf ein Zweieinhalb-Monats-Tief von 101.756,75 Punkten. Die Währung des Landes geriet ebenfalls unter Druck. Ein Dollar verteuerte sich zeitweise um ein Prozent auf 3,5305 Lira.

Genährt wurden diese Spekulationen vom umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum in den Kurdengebieten des benachbarten Irak. Der Ausgang ist zwar nicht bindend, doch soll es dem Chef der kurdischen Regionalregierung, Massud Barsani, ein Mandat für Verhandlungen mit der Zentralregierung in Bagdad und den Nachbarstaaten geben. Die Türkei und Iran sind gegen die Abstimmung. Sie befürchten ein Erstarken kurdischer Autonomiebestrebungen in ihren Ländern. “Daher werden Äußerungen aus der Türkei und anderen Staaten der Region aufmerksam verfolgt”, sagte Akif Dasiran, Chef-Analyst des Brokerhauses Yatirim Finansman.

Zu den größten Verlierern am Istanbuler Aktienmarkt gehörten die Luftfahrtwerte. Turkish Airlines und Pegasus büßten bis zu 7,7 Prozent ein. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Behiye Selin Taner und Can Sezer, redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)