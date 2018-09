MÄRKTE-Zeitungsbericht belastet Aktien türkischer Banken

Istanbul, 17. Sep (Reuters) - Nach einem Zeitungsbericht über Präsident Recep Tayyip Erdogans Forderung nach einer Untersuchung zur Beteiligung der Opposition an der größten türkischen Bank haben die Anleger in Istanbul Bankaktien aus ihren Depots geworfen. Im Schnitt verloren die Finanztitel 2,4 Prozent. Schlusslicht waren die Aktien der größten türkischen Bank Isbank mit einem Abschlag von 5,8 Prozent. Die Zeitung “Hürriyet” hatte am Montag Erdogan mit der Aussage zitiert, die Behörden sollten sich der Mitglieder der größte Oppositionspartei CHP annehmen, die im Aufsichtsrat der Isbank sitzen. Der Leitindex der Börse büßte 0,4 Prozent ein.

Die CHP hält 28 Prozent an der Isbank, bekommt aber keine Dividende. Denn der türkische Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk hatte seinerzeit verfügt, dass die Bank ihre Ausschüttungen an kulturelle Vereinigungen überweist. Mitglieder der CHP haben aber Sitze im Aufsichtsrat. Die Oppositionspartei stelle vier Sitze in dem Gremium, zitiert die Zeitung den Präsidenten. Man frage sich, was die vier Aufsichtsräte täten. “Das muss man sich anschauen”, sagte Erdogan dem Blatt zufolge Reportern auf dem Rückflug von einem Besuch in Aserbaidschan.

Die türkische Lira nahm am Montag ihre Talfahrt wieder auf und verlor rund zwei Prozent zum Dollar. Seit Jahresanfang hat die türkische Währung rund 40 Prozent an Wert verloren.