MÄRKTE-Türkische Lira gerät wieder in den Abwärtsstrudel

Istanbul, 18. Sep (Reuters) - Die türkische Lira kommt trotz der jüngsten Zinserhöhung in der Türkei nicht auf die Beine. Anleger trennten sich am Dienstag erneut von der Währung. Der Dollar stieg im Gegenzug um gut ein Prozent auf 6,38 Lira an. “Es gibt eine anhaltend hohe Nachfrage der Türken nach ausländischen Devisen”, sagte ein Händler. “Wenn die Lira auf diesem Niveau bleibt, werden die Spekulationen zunehmen, dass die Zinserhöhung nichts gebracht hat, und die Situation der Lira wird sich wieder verschlechtern.”

Die türkische Währung hat seit Jahresbeginn im Vergleich zum Dollar rund 40 Prozent an Wert verloren. Um den Kursverfall zu stoppen, hatte die Zentralbank des Landes vergangene Woche den Leitzins unerwartet deutlich auf 24 Prozent angehoben. Mit Spannung warten Investoren nun auf eine Rede des Finanzministers Berat Albayrak am Donnerstag. Der Schwiegersohn von Präsident Recep Tayyip Erdogan will dann die mittelfristigen Pläne der Regierung zur Bewältigung der Wirtschaftsprobleme erläutern. (Reporter: Behiye Selin Taner, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Georg Merziger