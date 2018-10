MÄRKTE-Kursausschläge bei türkischer Lira vor Gerichtstermin zu US-Pastor

Frankfurt/Istanbul, 12. Okt (Reuters) - Unmittelbar vor einem neuen Gerichtstermin im Fall des in der Türkei festgesetzten US-Pastors Andrew Brunson steigt die Anspannung der Anleger. Die Lira pendelte am Freitag in einer Spannes von etwa plus einem bis minus einem Prozent um ihren Schlusskurs vom Donnerstag. Sollte es zu einer Freilassung Brunsons kommen, könnte das eine Erleichterungsrally bei der Währung auslösen, schrieben die Analysten der Rabobank in einem Kommentar. Dies könnte den Dollar auf bis zu 5,6968 Lira drücken. Am Freitagmittag kostete er 5,9263 Lira.

Der Fall des Pastors belastet seit Monaten das Verhältnis der beiden Nato-Partner USA und Türkei. Türkische Ermittler werfen Brunson Verbindungen zu dem in den USA lebenden Geistlichen Fethullah Gülen vor, der nach Darstellung der Regierung in Ankara hinter dem Putschversuch vor zwei Jahren steckt. Brunson und Gülen weisen die jeweiligen Vorwürfe zurück.

Der US-Sender NBC berichtete unter Berufung auf Insider, US-Regierungsvertreter hätten jüngst mit der Türkei eine Vereinbarung erzielt, wonach Brunson freigelassen werde, nachdem bei dem Termin am Freitag bestimmte Anklagepunkte gegen ihn fallengelassen würden.

Wegen des Streits haben sich die USA und die Türkei gegenseitig mit Sanktionen überzogen, die ein Grund für die Währungskrise der Lira sind. Die Türkei warf den USA vor, einen gezielten Wirtschaftskrieg angezettelt zu haben

US-Außenminister Mike Pompeo hatte am Mittwoch gesagt, sollte Brunson am Freitag freigelassen werden, wäre dies ein wichtiger Schritt der Türkei in die richtige Richtung.

