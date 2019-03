MÄRKTE-Erneuter Ausverkauf bei Lira und türkischen Bonds

Frankfurt, 28. Mrz (Reuters) - Die Kursturbulenzen an den türkischen Börsen gehen weiter. Anleger zogen sich am Donnerstag erneut fluchtartig aus der Währung des Landes zurück. Dadurch stieg der Kurs des Dollar um bis zu 5,3 Prozent auf ein Zwei-Monats-Hoch von 5,6110 Lira. Gleiches galt für den Euro, der sich auf 6,3235 Lira verteuerte.

Türkische Anleihen flogen ebenfalls aus den Depots. Dies trieb die Rendite der bis 2030 laufenden Dollar-Bonds auf ein Fünf-Monats-Hoch von 8,309 Prozent. Gleichzeitig verteuerte sich die Absicherung eines zehn Millionen Dollar schweren Pakets türkischer Anleihen gegen Zahlungsausfall um 36.000 auf 506.000 Dollar, teilte der Datenanbieter Markit mit. Dies sei ein Anstieg um 177.000 Dollar binnen einer Woche.

Am Londoner Geldmarkt entspannte sich die Lage dagegen. Der Zins für Lira-Übernachtkredite fiel auf 50 Prozent, nachdem er am Mittwoch auf bis zu 1200 Prozent gestiegen war. Börsianern zufolge hatten türkische Banken ausländischen Investoren keine Lira mehr geliehen, um weitere Wetten auf einen Verfall der Währung zu erschweren. Der Chef des türkischen Bankenverbandes wies dies allerdings zurück. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)