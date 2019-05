MÄRKTE-Zentralbank-Aktion hilft türkischer Lira

Frankfurt, 27. Mai (Reuters) - Verschärfte Anforderungen der türkischen Zentralbank an Geldanlagen in Fremdwährungen geben der Währung des Landes Auftrieb. Im Gegenzug verbilligte sich der Dollar am Montag um 0,4 Prozent auf 6,0543 Lira.

Die Notenbank hob den Angaben zufolge die Mindestreserve-Anforderung für Sicherheiten, die Geschäftsbanken für Devisen-Guthaben hinterlegen müssen, um zwei Prozentpunkte an. Dies entziehe dem türkischen Geldmarkt Fremdwährungen im Volumen von 4,2 Milliarden Dollar. Damit sollten die Geschäftsbanken dazu ermuntert werden, ihren Kunden Geldanlagen in Lira zu empfehlen, sagte ein Börsianer.

Die Regierung in Ankara versucht seit längerem, der Spekulation gegen ihre Währung einen Riegel vorzuschieben. Unter anderem ordnete die Bankenaufsicht an, dass Devisenkäufe ab einem Volumen von 100.000 Dollar erst mit Verzögerung von einem Tag abgerechnet werden. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)