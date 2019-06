MÄRKTE-Spekulation um neue US-Sanktionen belasten türkische Lira

Istanbul, 19. Jun (Reuters) - Aus Furcht vor neuen Sanktionen der USA gegen die Türkei ziehen sich Anleger aus der Währung des Landes zurück. Im Gegenzug verteuerte sich der Dollar am Mittwoch um bis zu 1,6 Prozent auf 5,9154 Lira. Der Euro gewann in der Spitze 1,5 Prozent auf 6,6221 Lira.

Der Agentur Bloomberg zufolge erwägt die US-Regierung Strafmaßnahmen wegen den Streits um den Kauf russischer Flugabwehr-Systeme des Typs S-400 durch die Türkei. Die USA befürchten, dass das dazugehörige Radar auf F-35 eingestellt wird und diese in den USA entwickelten Kampfjets künftig ein leichteres Ziel für russische Waffen sind. Die Regierung in Ankara beharrt auf dem Geschäft und hat für den Fall von US-Sanktionen wiederholt mit Gegen-Maßnahmen gedroht. Die USA und die Türkei sind Partner in der Nato.

Bislang hielten sich die Reaktionen auf diesen Bericht noch in Grenzen, sagte ein Börsianer. "Denn vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan werden keine konkreten Schritte erwartet." Die beiden wollen am Rande des G20-Gipfels Ende kommender Woche in Japan zusammenkommen.