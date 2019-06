MÄRKTE-Türkische Börse nach Istanbuler Bürgermeisterwahl im Aufwind

Frankfurt, 24. Jun (Reuters) - Nach der wiederholten Bürgermeisterwahl in Istanbul stecken Anleger wieder Geld in türkische Wertpapiere. Der Leitindex der Aktienbörse stieg am Montag um bis zu 2,3 Prozent. Die Nachfrage nach türkischen Staatsanleihen drückte die Rendite der zweijährigen Titel auf 18,49 von 19,11 Prozent. Auch die Währung des Landes war gefragt. Im Gegenzug verbilligten sich Dollar und Euro um jeweils gut zwei Prozent auf 5,6965 und 6,4735 Lira.

Der Oppositionskandidat Ekrem Imamoglu von der CHP-Partei siegte bei der Istanbuler Wahl mit klarem Vorsprung vor seinem Kontrahenten von der AKP. Die Partei des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan hatte das knappe Ergebnis der Wahl vom März angezweifelt und eine Wiederholung durchgesetzt.

Als Grund für die Erholung der türkischen Börse werde meist die Erleichterung genannt, dass die demokratischen Prozesse in dem Land noch funktionierten, schrieben die Analysten der BayernLB. “Allerdings darf nicht vergessen werden, dass die Wahl ja nur aufgrund der Einflussnahme auf die eigentlich unabhängige Hohe Wahlkommission wiederholt wurde.” Daher bleibe abzuwarten, ob Erdogan das Ergebnis diesmal anerkenne.

Ein anderer Börsianer verwies zudem auf den Streit des Nato-Mitglieds Türkei mit den USA wegen des umstrittenen Kaufs russischer Flugabwehr-Systeme. Drohende US-Sanktionen könnten die Kurse schnell wieder auf Talfahrt schicken. Die USA befürchten, dass das Radar des Flugabwehr-Systems S-400 auf Kampfjets vom Typ F-35 eingestellt und diese US-Maschinen künftig ein leichteres Ziel für russische Waffen werden. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)