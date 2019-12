MÄRKTE-Türkische Lira vor Zinsentscheid unter Druck

Frankfurt, 09. Dez (Reuters) - Vor dem Zinsentscheid der türkischen Notenbank kehren Anleger der Landeswährung Lira den Rücken. Sie gab am Montag nach, ein Dollar kostete mit 5,8044 Lira 0,5 Prozent mehr als am Freitag und damit so viel wie seit Oktober nicht mehr.

Die Zentralbank entscheidet am Donnerstag über den Leitzins. Experten erwarten, dass er um 150 Basispunkte auf 12,5 Prozent herabgesetzt wird - noch im Juli war er mit 24 Prozent fast doppelt so hoch. Begünstigt werden die Zinssenkungen durch die rückläufige Inflation, die derzeit in der Nähe ihres Drei-Jahres-Tiefs liegt. David Iusow, Analyst beim Brokerhaus DailyFX, dämpfte jedoch Erwartungen an einen derart großen Zinsschritt nach unten. Der Markt könne zu viel erwarten, schrieb er. "Die Notenbank möchte eventuell auch signalisieren, dass die Konjunktur sich in die richtige Richtung bewegt."