MÄRKTE-Lira-Kurssturz nimmt Fahrt auf - Reserven gehen zurück

Istanbul, 05. Aug (Reuters) - Der Rückgang der türkischen Devisenreserven bereitet Investoren Kopfzerbrechen. Die Lira beschleunigte am Mittwoch ihre Talfahrt, ein Dollar kostete mit 7,0313 Lira zwei Prozent mehr als am Vortag und so viel wie seit dem Rekordtief vom Mai nicht mehr.

Um den Kurs der Währung zu stützen, greift die türkische Notenbank zusammen mit Staatsbanken in den Markt ein. Schätzungsweise 110 Milliarden Dollar wurden nach Berechnungen von Händlern dafür ausgegeben. Doch die Reserven leeren sich, die Bestände sind von 81 auf 51 Milliarden Dollar gesunken. Sollte es nicht gelingen, die Bestände aufzubauen, droht nach Einschätzung von Analysten eine weitere Abwertung der Landeswährung, eine steigende Inflation und ein erhöhtes Leistungsbilanzdefizit. Die Analysten von Goldman Sachs erwarten, dass die Notenbank bald wegen der Abwertung der Lira den Leitzins erhöhen muss. “Versuche, die Lira auf einem bestimmten Niveau zu halten, funktionieren vermutlich nicht.”

Commerzbank-Experte Tatha Ghose sagte unter Verweis auf Medienberichte, dass die türkischen Behörden an Devisentausch-Märkten eingegriffen hätten. Das ziele auf ausländische Banken ab, die mit Leerverkäufen auf einen Kursverfall der Lira spekulierten. "Tatsächlich sind diese Maßnahmen nichts anderes als temporäre Kapitalverkehrskontrollen", sagte er. Diese wären wirksam, würde die Lira nur unter Spekulationen leiden. "Wir jedoch meinen, dass die Lira tendenziell abwertet. Schuld daran sind die inkonsequente Geldpolitik der Notenbank und die fehlende Inflationsbekämpfung."