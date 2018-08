MÄRKTE-Reisekonzerne wegen Lira-Verfall an Börse unter Druck

Frankfurt, 13. Aug (Reuters) - Die Währungskrise in der Türkei hat am Montag die Aktien von europäischen Touristikkonzernen ins Schlingern gebracht. Die Titel der Reiseveranstalter Tui und Thomas Cook, die Pauschalreisen in das Land am Bosporus anbieten, sackten zeitweise um 4,4 und 2,2 Prozent ab. Aktien der Fluggesellschaften Lufthansa, der British-Airways-Mutter IAG und Easyjet gaben je rund ein Prozent nach. Auch dem in London gelisteten Konzern DP Eurasia, der in der Türkei den Lieferservice von Domino’s Pizza betreibt, rannten Anleger davon. Die Aktien brachen um 12,2 Prozent ein. (Reporter: Alasdair Pal, Patricia Uhlig, redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

