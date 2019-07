MÄRKTE-TUI steigen in Erwartung von Boeing-Entschädigung

Frankfurt, 19. Jul (Reuters) - Bei TUI-Aktionären wächst die Hoffnung auf eine Entschädigung für das Boeing-737-MAX-Debakel. Die Aktien kletterten am Freitag um bis zu sechs Prozent und führten zeitweise die Gewinnerliste im Londoner Leitindex an.

Erwartet werde eine Entschädigungszahlung für TUI, nachdem Boeing Rückstellungen in Milliardenhöhe wegen der 737 MAX angekündigt habe, sagte CMC-Markets-Analyst Michael Hewson. Für das Modell gilt derzeit ein weltweites Flugverbot, nachdem zwei Flugzeuge des Typs abgestürzt waren. TUI muss wegen der Notfallmaßnahmen, um das Flugzeug-Modell im Sommerflugplan zu ersetzen, bereits mehrere Hundert Millionen Euro an Kosten verkraften. (Reporter: Justin George Varghese , Anika Ross, redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)