BÖRSEN-TICKER-EU-Hilfspaket treibt Euro an

27. Mai (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

14.10 Uhr - Das riesige Hilfspaket der EU-Kommission zum Anschub der wegen der Corona-Krise brachliegenden Wirtschaft sorgt für Rückenwind beim Euro. Die Gemeinschaftswährung legt auf bis zu 1,1031 Dollar zu und bewegt sich damit in Richtung eines Zwei-Monats-Hochs.

12.30 Uhr - Die wachsende Risikofreude der Investoren macht Gold-Investments weniger attraktiv. Der Preis für das gerne als Krisenwährung genutzte Edelmetall fällt um ein halbes Prozent auf ein Zwei-Wochen-Tief von 1703 Dollar je Feinunze. Sollte der Preis unter die wichtige Marke von 1700 Dollar fallen, könnten spekulative Investoren die Flucht ergreifen und der Druck auf den Preis zunehmen, sagte Commerzbank-Analyst Eugen Weinberg.

11.11 Uhr - Anleger greifen bei europäischen Autowerten zu. Der Sektorindex gewinnt bis zu 6,2 Prozent und steigt auf den höchsten Stand seit mehr als zweieinhalb Monaten. Renault-Aktien weiten ihre Gewinne aus und steigen um 18,4 Prozent. Im Dax führt Daimler mit einem Plus von mehr als acht Prozent die Gewinnerliste an, BMW steigen um 5,8 Prozent, VW um 4,2 Prozent. Investoren hoffen auf eine Konjunkturerholung und suchen in den zuletzt am meisten gebeutelten Sektoren nach Schnäppchen, erläuterte Stratege Ian Williams vom Analysehaus Peel Hunt.

10.10 Uhr - Die geplante engere Zusammenarbeit der unter der Coronakrise ächzenden Autobauer Renault, Nissan und Mitsubishi kommt bei Anlegern gut an. Renault-Aktien legen in Paris mehr als sechs Prozent zu, nachdem die Firmen weitere Kostensenkungen durch eine systematischere Arbeitsteilung angekündigt haben.

09.46 Uhr - Die Aussicht auf Sommerferien im Ausland lässt Anleger weiter zu Tui-Aktien greifen. In Frankfurt legen Anteilsscheine des Reisekonzerns erneut rund ein Drittel zu. Bereits am Vortag hatte die erwartete Aufhebung von Reisewarnungen für europäische Länder die durch die Corona-Krise gebeutelten Papiere ein Drittel nach oben schießen lassen.

9.15 Uhr - Infineon rutschen nach einer Kapitalerhöhung ans Dax-Ende. Die Papiere verlieren bis zu 3,5 Prozent auf 19,44 Euro. Der Münchner Halbleiterkonzern hat bei Investoren rund 1,06 Milliarden Euro eingesammelt.

07.57 Uhr - Aroundtown ist nach einem Gewinnsprung gefragt. Aktien der Gewerbeimmobilienfirma legen im Frankfurter Frühhandel 3,7 Prozent zu. Operative Verbesserungen und der Zukauf von TLG ließen das Ergebnis zum Jahresauftakt um ein Viertel steigen.

07.44 Uhr - Die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China wegen des Streits um ein geplantes sogenanntes Sicherheitsgesetz für Hongkong setzen der chinesischen Währung zu. Im Gegenzug steigt der Dollar mit 7,1595 Yuan auf den höchsten Stand seit knapp neun Monaten. US-Präsident Donald Trump kündigte noch für diese Woche Maßnahmen gegen China wegen der nationalen Sicherheitsgesetze gegen Hongkong an, nannte aber keine konkreten Details.