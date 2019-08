MÄRKTE-Tullow-Aktie winkt dank Ölfund größtes Tagesplus seit 2008

Frankfurt, 12. Aug (Reuters) - In der Hoffnung auf sprudelnde Gewinne steigen Anleger bei Tullow Oil ein. Die Aktien des Ölförderers stiegen am Montag in London um zeitweise knapp 20 Prozent und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit fast elf Jahren zu.

Auslöser der Rally war ein Ölfund vor der Küste des südamerikanischen Guyana. Dem Unternehmen zufolge könnte das Feld "Jethro-1" mehr als 100 Millionen Barrel (159 Liter) Rohöl liefern. Das Unternehmen äußerte sich optimistisch, dass in der Region noch weitere ergiebige Ölquelle gefunden würden.