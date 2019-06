MÄRKTE-Fleischersatz-Burger beflügelt Tyson Foods

Gdingen, 13. Jun (Reuters) - Der Einstieg in den wachsenden Markt für vegetarische Produkte hat die Aktien Tyson Foods am Donnerstag beflügelt. Die Aktien der größten des US-Fleischverarbeiters stiegen zur Eröffnung um bis zu 2,9 Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 84,25 Dollar. Die Titel des Rivalen und Börsen-Neulings Beyond Meat verloren dagegen 2,9 Prozent.

Tyson will unter anderem vegetarische Nuggets und Burger aus tierischen und pflanzlichen Eiweißen verkaufen. Sein Unternehmen wolle sowohl das traditionelle Fleisch-Geschäft ausbauen als auch das Angebot vegetarischer Produkte vergrößern, sagte Konzernchef Noel White. Tyson stieg im April - wenige Tage vor dem Börsengang - bei Beyond Meat aus, um sich auf die Entwicklung eigener pflanzlicher Produkte zu konzentrieren.